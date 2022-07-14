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Ру Тат
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Спорт
14 июля 2022  14:32

СМИ: защитник Марк Янчевский проведет сборы с «Ак Барсом»

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Защитник Марк Янчевский проведет предсезонные сборы с «Ак Барсом», по итогу которых будет понятно, где игрок продолжит карьеру – в КХЛ или ВХЛ. Об этом сообщает Metaratings. У хоккеиста есть двухстороннее соглашение с казанским клубом до 2024 года.

В прошлом сезоне Янчевский играл в системе «Ак Барса». Он провел 15 матчей за «Ак Барс» набрав 1 очко (0+1), а также выступал в фарм-клубах команды – «Барсе» и «Нефтянике». В ВХЛ он сыграл 17 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

В Казань игрок перебрался в 2020 году из системы магнитогорского «Металлурга».

#Ак барс #кхл #хоккей
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