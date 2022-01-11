СМИ: Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов может перейти в «Рубин»

Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении 27-летнего защитника московского «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, пишет «РБ Спорт» со ссылкой на собственные источники.

При этом московский клуб не прочь расстаться с игроком, потерявшим место в стартовом составе. По данным источника, именно «Рубин» стал главным претендентом на Живоглядова, который в этом сезоне РПЛ вышел на поле в десяти матчах в составе «железнодорожников», в сумме отыграв чуть более 500 минут.

Он перешел в «Локомотив» из «Уфы» в 2019 году за 2,5 млн евро. За это время защитник провел 62 матча в составе московской команды и стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает Живоглядова в 2 млн евро.