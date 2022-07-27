СМИ: Западные страны могут перестать поставлять оружие Украине к осени или зиме

Западные страны могут перестать поставлять оружие Украине к осени или зиме. Такое мнение высказал подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Автор отмечает, что это может произойти из-за растущего недовольства собственного населения стран, страдающего от последствий антироссийских санкций. По его мнению, экономики Запада уже показывают признаки приближающейся рецессии. Из-за введенных ограничений стоимость бензина и продуктов выросла до исторических максимумов, мир переживает продовольственный кризис, но именно ситуация с энергоресурсами может стать спусковым крючком для сокращения поддержки Украины Западом.

«Все более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — говорит военный.

Проблемы с газом и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.