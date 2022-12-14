СМИ: Запад надеется переломить ситуацию на Украине, нарастив военную помощь Киеву

Западные политики изучают вариант с увеличением поставок военной помощи Киеву. По их мнению, это поможет достичь перелома на поле боя, сообщает ТАСС со ссылкой на Evening Standard.

В статье говорится, что таким образом западные страны перейдут к превентивным шагам от реакции на российские действия. Это, в свою очередь, даст Киеву возможность действовать «на опережение» и добиться «решающего преимущества» в боевых действиях.

Так, к примеру, США и союзники могут направить на Украину свои истребители — это уже обсуждается вместе с украинской стороной.

Тем не менее, добавляют источники, НАТО не хочет втягивать себя в прямой конфликт с Россией.