СМИ: За семьями участников спецоперации на Украине предложили сохранять служебное жилье

Права военнослужащих-контрактников и сотрудников Росгвардии, проходящих службу за рубежом и в «отдельных регионах России», на жилье будут расширены. Соответствующий законопроект подготовило Министерство обороны РФ, сообщает РБК.

В случае принятия поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих» военные и их семьи получат возможность проживать в служебном или арендуемом жилье независимо от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду. Аналогичные гарантии предусмотрены и для сотрудников органов внутренних дел — для этого разработаны поправки к закону «О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел».

Законопроект был вынесен главой Минобороны Сергеем Шойгу на заседание Правительственной комиссии по законопроектной деятельности накануне, 6 марта, и одобрен, рассказали изданию источник, знакомый с повесткой заседания комиссии, и собеседник из Аппарата Правительства.

Новелла предполагает, что проходящие службу по контракту «за пределами территории» РФ и члены их семей будут сохранять за собой право состоять в списках нуждающихся в специализированном жилье и право на обеспечение служебным жильем, общежитиями или арендованными жилыми помещениями по прежнему месту службы, право пользоваться предоставленным ранее жильем, а также право на денежную компенсацию за аренду жилья (ее получают военные при невозможности предоставить им служебное жилье).

Аналогичные права должны получить военнослужащие, несущие службу «в отдельных регионах России», населенных пунктах и местностях, а также их семьи. Перечень таких мест должно будет определить Правительство, но в пояснительной записке к документу говорится, что речь идет о территориях, присоединенных после плебисцитов. Также гарантии будут распространяться и на росгвардейцев, находящихся на территории «отдельных регионов» или за рубежом.

«Законопроект не устанавливает новых гарантий, а направлен на повышение мер социальной поддержки в части сохранения уже имеющегося права за военнослужащими и членами их семей», — подчеркивается в пояснительной записке. Поэтому, по мнению авторов документа, его реализация не потребует дополнительных бюджетных затрат и будет произведена в рамках уже выделенных средств.

При этом Министерство финансов, как следует из отзыва ведомства, согласовало законопроект при условии, что реализация будет осуществляться за счет и в пределах уже выделенных средств без привлечения дополнительного финансирования.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.