СМИ: «Химки» заинтересованы в подписании Джордже Деспотовича

Московские «Химки» заинтересованы в подписании нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича. Об этом пишет издание Metaratings со ссылкой на члена наблюдательного совета столичной команды Романа Терюшкова.

«Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ. Тут нужно всё сравнивать: и наши возможности, и его желания. Говорить, что мы его рассматриваем, как он впишется в нашу схему и другие мелочи, — нельзя. Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе», — отметил Терюшков.

Руководство «Рубина» отказалось от услуг сербского нападающего и разрешило ему искать клуб для продолжения карьеры. В СМИ ходили слухи о заинтересованности в Деспотовиче «Црвены Звезды», ЦСКА и ряда турецких клубов.