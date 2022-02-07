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Ру Тат
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Экономика
7 февраля 2022  07:42

СМИ: Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля

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Система денежных переводов Western Union решила с 1 апреля этого года перестать осуществлять переводы внутри России из-за их низкой востребованности. Об этом со ссылкой на письмо, направленное компанией банкам-партнерам, сообщает РБК.

При этом трансграничные переводы продолжат осуществляться в обычном режиме. «Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов <…>», — пояснил представитель Western Union.

Уже 31 марта через Western Union нельзя будет отправить перевод внутри России, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Неполученные адресатами переводы отправители смогут вернуть в отделениях «Почты России». 

Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов окажется снижен до 5 тыс. рублей. Сейчас в зависимости от условий он составляет от 50 тыс. рублей до 7,5 тыс. долларов (570 тыс. рублей по текущему курсу).

Американская компания Western Union является одним из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. Внутри России она конкурирует с банками, которые обычно обнуляют комиссии за переводы с карты на карту одной финансовой организации, и запущенной Центробанком в 2019 году Системой быстрых платежей.

#переводы
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