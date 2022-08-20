СМИ: Взорвать мэра Мариуполя пытались с помощью пластиковой бомбы

Бомба, с помощью которой сегодня попытались устроить взрыв при покушении на мэра освобожденного российскими военными Мариуполя Константина Иващенко, оказалась пластиковой. Для жизни она не представляла опасности, взрыв устроили, чтобы напугать жителей, передает портал URA.RU со ссылкой на сотрудника местного зоопарка, куда было заложено взрывное устройство.

При этом в Мариуполе значительно усилили меры безопасности после покушения, а правоохранительные органы и силовые структуры продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, пишут «Известия». На блокпостах у въезда в город усилены проверки прибывающих машин.

Покушение на главу освобожденного союзными силами Мариуполя произошло сегодня между 16.00 и 17.00. На его пути произошел взрыв. По данным ряда телеграм-каналов, бомбу заложили на въезде в мариупольский зоопарк. Пострадавших нет, сам глава города также не получил никаких ранений.