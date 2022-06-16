СМИ: Вышедшие с завода «Азот» в Северодонецке рассказали о большом количестве иностранцев

На удерживаемом украинскими военными комбинате «Азот» в Северодонецке находится много иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на покинувших предприятие мирных жителей.

«Много <…>, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — приводит агентство слова вышедшей с территории комбината женщины по имени Анна.

По информации издания, вместе со своей невесткой и ее детьми она находилась на заводе в течение двух месяцев после того, как в их дом попал один из снарядов.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о занятии всей территории Северодонецка, однако завод «Азот» продолжает удерживаться украинской стороной.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбу руководителей признанных незадолго до этого российской стороной республик Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.