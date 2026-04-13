СМИ: второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Исламабаде 16 апреля

Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и состоится в Исламабаде, сообщает журналист издания Atlantic Араша Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране, согласно РИА Новости.

В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил начало полной блокады всех судов, выходящих из иранских портов и входящих в них. Блокада вступила в силу в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск).

Напомним, Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Однако уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.