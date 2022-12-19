СМИ: ВСУ взорвали дамбу под Киевом, но сильно пожалели об этом

Служащие Вооруженных сил Украины взорвали дамбу на реке Ирпень. Делалось это «для обороны» Киевской области, однако позднее привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, пишет Страны.ua.

Из-за решения украинских военных жители села Демидов потеряли урожай, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась, говорится в публикации.

По словам проживающих в населенном пункте людей, с наступлением холодов лед разрушит фундаменты, жилье станет аварийным и опасным для проживания. Местные жители отметили, что власти занялись восстановлением дамбы, но несколько улиц по-прежнему оставались затопленными. Сейчас вода начала возвращаться из-за осадков и отключения света, из-за чего перестали работать помпы для откачки жидкости.

Село Демидов находится севернее Киева, Гостомеля и Бучи, на западной стороне Днепра. Население составляет несколько тысяч человек, в основном их жилье – это частные домовладения высотой в один-два этажа.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.