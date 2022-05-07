СМИ: Воробьев мог возглавить «Ак Барс», не все в Татарстане хотели Знарка

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев мог возглавить «Ак Барс», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Отметим, что специалист уже продлил контракт с уральским клубом на два года.

«Воробьев признался, что во время плей-офф ему поступали предложения, но он даже не начинал обсуждений, так как это было бы не совсем честно по отношению к хоккеистам. Все правильно сделал.

Есть информация, что главным претендентом на тренера был «Ак Барс». Некоторые люди, отвечающие за хоккей в Татарстане, не слишком довольны выбором в пользу Олега Знарка. Но что сейчас говорить! Воробьев остался в «Металлурге».

Тренер провел отличный сезон. Смешно, но еще год назад его едва не уволили из клуба, причем к отставке он был близок раза два-три. Виктора Рашникова уговорили не торопиться и дать время. Все закончилось финалом Кубка Гагарина нынешнего сезона. В ближайшие два года только «Металлург» и может помешать «Ак Барсу» на «Востоке», - написал Шевченко.

Отметим, что официально Олег Знарок пока не назначен главным тренером «Ак Барса».