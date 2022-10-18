СМИ: Вооруженные силы Турции испытали ракету «Тайфун» над Черным морем

Турция провела испытание баллистической ракеты «Тайфун» вблизи города Синоп на побережье Черного моря. Ее разработкой занималась компания Roketsan, сообщает ТАСС.

Ранее в этом же регионе турецкие власти испытали приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Отмечается, что ракета «Тайфун» в ходе испытаний успешно поразила цель на расстоянии 561 километра через 458 секунд после запуска. Другие технические характеристики ракеты и подробные результаты учений не разглашаются.

Сейчас в распоряжении Вооруженных сил Турции имеются ракеты Bora-1 с радиусом поражения 280 километров, которые запускаются с систем залпового огня. Предполагается, что они должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS дальностью 300 километров.