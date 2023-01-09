СМИ: Военные «Викинга» уничтожили подкрепление украинских войск

Российские бойцы группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили подкрепление украинских войск, сообщает РИА Новости. По информации агентства, наблюдатель «Викинга» заметил в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинских войск, куда уже были наведены реактивные системы залпового огня.

Бойцы «Викинга», как только техника украинских войск прибыла на позицию, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. В районе какого именно населенного пункта были нанесены удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, агентство не уточняет.

Напомним, о начале военной спецоперации Президент Владимир Путин объявил 24 февраля.