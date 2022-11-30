СМИ: Военные самолеты России и КНР вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, предварительного уведомления властям направлено не было, утверждает местное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Кореи. По данным комитета, речь идет о двух китайских и шести российских самолетах.

Два китайских бомбардировщика H-6 нарушили южнокорейскую зону в районе 5.48 по местному времени (23.48 мск) в 126 км к северо-западу от острова Ио. Вышли из нее самолеты в 6.13 и снова появились на северо-востоке от города Пхохан в 6.44, покинули – в 7.07, утверждают военные.

Шесть российских самолетов – четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя СУ-35, и два китайских вошли в пределы зоны км к северо-востоку от острова Уллындо и вышли из нее в 12.36 (6.36 мск).

Южнокорейские ВВС задействовали истребители, включая F-15K, и приняли тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам, пишет агентство.

Так называемую идентификационную зону ПВО Южной Кореи создали в 1951 году и значительно расширили в 2013 году. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом, о чем неоднократно подчеркивали в России.