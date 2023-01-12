СМИ: Военнослужащие ВСУ угрожают применить запрещенное химоружие

В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин в камуфляже приматывают к дронам капсулы с отравляющим веществом. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

Автор ролика сообщил, что это оружие сделано при поддержке бойцов ВСУ, в частности, 63-ей бригады, и угрожает применить его против российских бойцов. Предположительно, в капсулах находится синильная кислота, которая входит в состав пестицида «Циклон Б» – с помощью него во времена Второй мировой войны было убито около 1,1 миллиона человек, в основном в Освенциме.

Это химическое оружие было запрещено во всем мире. Автор распространяющегося сегодня ролика заверил, что этот «продукт» уже опробован и распространен сотнями, а в дальнейшем – тысячами.