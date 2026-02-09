СМИ: Власти РФ намерены продолжать применять индексы Argus при расчете нефтяных налогов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правительство России планирует сохранить возможность использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов и подготовило поправки к закону, запрещающему с 1 марта иностранным компаниям формировать ценовые индексы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Запрет на проведение исследований товарных рынков, в том числе формирование ценовых индикаторов, распространяется как на зарубежные компании, так и на российские фирмы с иностранным участием от 20%.

По словам собеседников издания, Argus осенью прошлого, 2025 года проинформировало Министерство финансов РФ о невозможности продолжать работу в России в полном объеме с марта 2026 года. Об этом письме агентства ранее написала британская газета Financial Times.

«Ъ» со ссылкой на источники уточняет, что подготовленные Правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве. Один из собеседников газеты уточнил, что внести поправки на рассмотрение в Государственную Думу поручил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Котировки Argus используются в России для расчета налогов на добычу полезных ископаемых и топливного демпфера. Поправки к Налоговому кодексу РФ от 2023 года предусматривали использование внебиржевого индекса Петербургской биржи в качестве эталона цены на нефть в российских портах с 2024 года. Однако затем Минфин перенес переход на биржевые индексы на 2025 год.

В начале минувшего, 2025 года на базе биржи было создано Национальное биржевое агентство. Биржа предложила использовать свои индексы для расчета нефтяных налогов, но Министерство финансов отказало в этом. Индексы рассчитываются на основе данных ликвидных биржевых торгов и сведений по внебиржевым рынкам, которые регистрируются на площадке, пояснял президент Петербургской биржи Игорь Артемьев.

Крупнейшие российские нефтекомпании озабочены качеством работы НБА, указывая в том числе на отсутствие корректной методики расчета цен на нефть марки Urals для налоговых целей. К тому же, по словам источников издания, в обзорах агентства нет экспортных котировок и репрезентативных данных по внебиржевым сделкам.

Впрочем, на Петербургской бирже, главным акционером которой является «Роснефть», заверили, что создали всю инфраструктуру для расчета и формирования ценовых индикаторов на основные группы сырьевых товаров. Наряду с НБА с 2023 года в России работает Центр ценовых индексов, созданный на базе аналитического департамента Газпромбанка.