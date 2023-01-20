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Политика
20 января 2023  00:14

СМИ: Венгрия заблокировала новый транш военной помощи Украине от ЕС

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Венгрия заблокировала седьмой транш помощи Евросоюза Украине, предназначенный для приобретения вооружения. Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия из ЕС с начала поенной спецоперации, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Страны Евросоюза, по данным радиостанции, намерены надавить на венгерские власти во время встречи глав МИДов 23 января. Венгерское вето вызывает все большее возмущение среди дипломатов, поскольку «не имеет никакого основания, а только благоприятствует России», говорится в публикации.

Если Будапешт будет настаивать на своем вето, то Брюссель может прибегнуть к запасному варианту, которым уже пользовался в декабре во время блокировки Венгрией транша в размере 18 млрд евро. В этом случае ЕС может принять правовой акт, который позволил выделить средства в обход Венгрии.

О начале военной спецоперации Президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Западные страны, осудившие этот шаг, стали активно поставлять Киеву вооружение.

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