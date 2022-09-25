СМИ: В Херсоне прогремело более 10 мощных взрывов

В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов, сообщают СМИ, работают системы противовоздушной обороны.

Так, по данным корреспондента ТАСС, взрывов было более 10, РИА Новости — около 20.

В небе над городом можно увидеть следы от ракет систем ПВО.

Напомним, что сегодня утром ВС Украины нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне. Предположительно, обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Жертвами происшествия стали два человека.