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Ру Тат
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Происшествия
25 сентября 2022  17:04

СМИ: В Херсоне прогремело более 10 мощных взрывов

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В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов, сообщают СМИ, работают системы противовоздушной обороны.

Так, по данным корреспондента ТАСС, взрывов было более 10, РИА Новости — около 20.

В небе над городом можно увидеть следы от ракет систем ПВО.

Напомним, что сегодня утром ВС Украины нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне. Предположительно, обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Жертвами происшествия стали два человека.

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