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Ру Тат
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Происшествия
22 июня 2022  13:26

СМИ: В воинской части под Владимиром сдетонировал снаряд, есть погибшие

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В воинской части под Владимиром сдетонировал снаряд. На данный момент известно о гибели четырех человек, сообщают «Известия».

Уточняется, что происшествие случилось в складском помещении. При детонации пострадали четыре человека: троим оказали помощь на месте, еще одного доставили в больницу.

Подробности происшествия уточняются, официальных комментариев пока не было.

В мае в воинской части в поселке Тейсин в Хабаровском крае произошел взрыв, погиб один человек.

#взрыв #происшествие
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