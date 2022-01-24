СМИ: В Великобритании опасаются снижения поставок российского газа в Европу из-за санкций

В Великобритании опасаются, что Россия может сократить поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Отмечается, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве ответного «оружия» на санкции. Однако в Москве это отрицают, постоянно заявляя, что никому ничем не угрожают.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — сказал изданию высокопоставленный чиновник, которого они не назвали.

Как сообщает газета, ранее министров правительства Британии предупредили, что страна может столкнуться с «рекордными» ценами на газ и бензин. Это произошло на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии на цены в Соединенном Королевстве возможного сокращения поставок российского газа.

Британия зависит от российскго газа меньше, чем другие европейские страны. За 2020 год страна получила менее 3% газа из России, сообщил Times представитель британского правительства. Около 40% поставок поступает из России в Германию, «почти полностью зависят» от российского газа Швеция и Финляндия.

«Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надежности поставок», — добавил он.