СМИ: в США умер еще один человек, рассказавший о дефектах Boeing

Осведомитель по расследованию о дефектах в продукции авиастроительной компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX, скончался в Соединенных Штатах, пишет ТАСС со ссылкой на газету Seattle Times.

По данным СМИ, экс-аудитор отдела качества одного из поставщиков Boeing – компании Spirit Aerosystems – Джошуа Дин умер во вторник, 30 апреля. Причина смерти – инфекция, которая «неожиданно быстро развилась». При этом пишется, что умерший придерживался здорового образа жизни. Примерно две недели назад его увезли в больницу – были проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у него стафилококковую пневмонию. Несмотря на медпомощь, состояние его здоровья быстро ухудшалось.

Ранее Дина уволили из Spirit AeroSystems. За год до увольнения он обнаружил, что механики нарушают технологию сверления отверстий в гермошпангоуте и рассказал об этом начальству. Но те в ответ просто проигнорировали ситуацию. В ходе той же проверки, он не заметил другой дефект, что и стало причиной его увольнения. Потом Дин доложил о нарушении в Федеральное управление гражданской авиации США.

До этого в марте не стало другого информатора о дефектах Boeing - Джона Барнетта. По данным судмедэкпретизы, он покончил жизнь самоубийством, но полицейские до сих пор расследуют причины его смерти. Отмечается, что он тоже давал показания по делу о проблемах с качеством Boeing.

Напомним, ЧП с самолетом Boeing 737 MAX произошло в январе. Тогда авиалайнер из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа. После инцидента ФАУ на время приостановила эксплуатацию этих лайнеров и начала проверки. Они длились шесть недель. За это время проверили и Boeing, и компанию Spirit AeroSystems, производящую фюзеляж для самолета.

Позже Boeing выплатил авиакомпании Alaska Airlines 160 млн долларов компенсации за убытки после данного происшествия.