СМИ: в случае причастности США к атаке на «Северные потоки» Россия откроет ответный огонь

Если американские власти окажутся причастными к взрывам на «Северных потоках», то Россия может открыть ответный огонь, атаковав инфраструктуру США, пишет обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

Атаки на газопроводы могут привести к тому, что Россия станет относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне, отмечает автор. При этом он подчеркивает, что участие США в диверсиях на «Северных потоках» в первую очередь грозит разладом с Германией.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — говорится в публикации.

При этом сегодня стало известно, что давление на газопроводе «Северный поток – 1» стабилизировалось, утечка газа закончилась – об этом сообщило Энергетическое агентство Дании.

Ранее сообщалось, что газопроводы получили серьезные повреждения после двух масштабных взрывов. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что у России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках».