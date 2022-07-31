СМИ: в северной части Косова слышны звуки сирен

На центральных улицах населенной сербами Северной Митровицы в Косове и Метохии слышны звуки сирен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kosovo Online.

Как передает национальное телевидение республики RTS, , сербское население сооружать баррикады — несколько десятков людей заблокировали главную дорогу Приштина — Рашка. Отмечается, что спецподразделения полиции в Косове (спецназ полиции ROSU), присутствовавшие на улицах, стали уходить в окрестные села после начала сбора горожан.

Сербские СМИ пишут, что с албанской стороны моста, который соединяет север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев.