СМИ: В «Рубине» повысили сумму премиальных за победы

В стремлении избежать вылета в ФНЛ, руководство казанского «Рубина» пытается материально стимулировать своих футболистов. По данным издания «Спорт-Экспресс», на три заключительные игры чемпионата России в «Рубине» ввели систему премиальных за победу — 10 тысяч евро каждому игроку.

После поражений в Москве от «Локомотива» (0:1) и Екатеринбурге от «Урала» (0:3) премиальные не понадобились. Осталась последняя игра 21 мая дома с таким же претендентом на вылет из РПЛ «Уфой».

В случае победы казанцы спасутся от прямого вылета в ФНЛ. В случае поражения - потеряют место в РПЛ, в соответствии с действующим регламентом турнира. Хотя есть серьезные ожидания о введении моратория от вылета любых команд из РПЛ по итогам сезона.