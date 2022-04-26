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Спорт
26 апреля 2022  09:40
Cергей Гаврилов

СМИ: В «Рубин» приехал хавбек из Польши

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По информации издания «Спорт-Экспресс», к казанскому «Рубину» присоединился российский полузащитник Евгений Башкиров, покинувший польский «Заглембе».

По данным источника, 30-летний игрок попросил о том, чтобы в казанском клубе ему помогли восстановиться от травмы, полученной ранее, и пройти реабилитацию. Эту информацию «СЭ» подтвердили в пресс-службе «Рубина». Пока речи о подписании контракта не идет.

Ранее Башкиров выступал за казанцев с 2019-го по 2020-й год.

#Рубин #футбол #РПЛ
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