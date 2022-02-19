СМИ: В Ростовской области разорвался еще один снаряд

В Тарасовском районе Ростовской области, где в 4 часа утра разорвался снаряд, обнаружено еще одно место разрыва. Район находится в непосредственной близости от украинской границы, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что снаряд принадлежит системе залпового огня «Град». «Предварительно можно сказать, что это был 120-миллиметровый зажигательный боеприпас от системы «Град», — отмечается в сообщении.

Как и в первом случае, инцидент обошелся без жертв.

Из-за эвакуации людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в регионе введен режим ЧС. По факту взрыва проводится расследование ГСУ СК России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в Twitter’е, что украинские войска не обстреливали территорию России, и призвал провести международное расследование. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в свою очередь назвал сообщения о «прилетевших» на российскую территорию снарядах «провокациями».