СМИ: В российских ЖК могут появиться парковочные места для мотоциклов и велосипедов

Министерство строительства и ЖКХ РФ и Росреестр прорабатывают вопрос об отмене требований к минимально допустимым размерам машино-места (сейчас это 5,3 на 2,5 метра, или 13,25 кв. метра). Это следует из протокола совещания, состоявшегося в министерстве в январе с участием застройщиков, пишет газета «Коммерсантъ».

Инициировал обсуждение вопроса Клуб инвесторов Москвы, который объединяет застройщиков столицы. Объединение предложило снизить минимально допустимые размеры машино-места до 2,8 на 1,1 метра (3,08 кв. метра) либо вовсе отменить их, рассказал изданию исполнительный директор организации Владислав Преображенский.

Собеседник агентства заявил, что возможная новация не повлияет на уровень обеспеченности населения «полноразмерными» машино-местами, так как минимально допустимое их количество устанавливается региональными нормативами градостроительного проектирования.

Согласно нормативным документам в сфере строительства, средняя обеспеченность автотранспортом установлена в размере 350 машин на 1 тыс. человек. При этом в документах не указывается, что парковочное место должно быть предназначено именно для автомобиля, пояснил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко в связи с этим выразил уверенность, что уменьшение минимально допустимых размеров машино-мест даст девелоперам возможность продавать и регистрировать места для мотоциклов и велосипедов в жилых комплексах с возможностью их постановки на кадастровый учет.

Вместе с тем член Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что соответствующая мера желательна для застройщиков, хотящих увеличить рентабельность своих проектов, но не для граждан.

Директор по продажам компании «Мангазея» Федор Ушаков согласился с депутатом. По его оценке, затраты на создание места для мотоцикла могут быть вдвое меньше, чем для полноценного машино-места. Однако такие небольшие парковочные места вряд ли будут пользоваться спросом.

Владельцы мотоциклов привыкли парковать их по соседству с автомобилями или на специализированных сезонных стоянках, а места для хранения велосипедов воспринимаются покупателями квартир в новостройках как элемент базового оснащения ЖК, констатировал эксперт.