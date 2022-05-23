СМИ: В России заканчиваются запасы реагентов для медицинских анализов

В России начинают заканчиваться реагенты и расходные материалы для проведения медицинских анализов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Проведенный по заказу издания фирмой «Актион медицина» опрос свидетельствует, что увеличение сроков поставок оборудования, реагентов и расходных материалов подтверждают 63,1% сотрудников государственных и частных клинико-биологических лабораторий. Участниками исследования стали 130 респондентов.

На перебои с поставками обратили внимание 49,2% респондентов, а у 20% они прекратились вовсе. Еще 18,5% участников опроса оказались вынуждены перейти на новых производителей и дистрибуторов, а у 16,2% возникли затруднения с оплатой поставок. И только 5,4% респондентов заявили, что в их работе ничего не изменилось.

При этом 88,5% опрошенных констатировали, что более половины используемого в лабораториях оборудования произведено за рубежом. У почти трети респондентов доля зарубежной техники составляет от 70 до 90%, у почти половины — более 90%.

Из опроса также следует, что реагенты и оборудование перестали поставлять компании Radiometer, Thermo Fisher, Beckman Coulter и Immucor. Наблюдается дефицит некоторых реагентов для секвенирования и анализа ДНК, тестов на свертываемость крови, продукции для качественного анализа бактерий и дрожжей из крови и лабораторного пластика.

Заместить выпавшие поставки специалисты рассчитывают за счет реагентов и расходных материалов из стран Азии: Китая, Японии и Южной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие зарубежные компании стали сворачивать свою деятельность внутри страны.