СМИ: В России разработали лазерный комплекс разведки, засекающий человека за 18 км

Российские инженеры разработали новейший лазерный комплекс разведки, который способен обнаружить и идентифицировать человека на расстоянии до 18 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что новое устройство разработано на основе решений, которые были отработаны при создании комплекса разведки и целеуказания «Ирония». Сейчас этот комплекс используется, в том числе, бойцами спецназа Западного военного округа в спецоперации.

«Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных может доходить до 400 км», ― пояснил источник.

Новейший комплекс войдет в состав разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ». Аппаратура в технике обеспечивает прием, запись, хранение и передачу результатов работы разведчиков.