СМИ: В Пулково экстренно совершил посадку ракетоносец Ту-22М

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково совершил посадку ракетоносец Ту-22М, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, самолет сел благополучно, посадка не была аварийной. Аэропорт работает в штатном режиме и вновь принимает гражданские борты.

Ранее стало известно, что военный самолет запросил аварийную посадку из-за неблагоприятных метеоусловий. В Пулково «Известиям» заявляли, что не знают о готовящейся посадке.

Сегодня сообщалось, что на Петербург обрушился сильный снегопад, о неблагоприятных погодных условиях предупреждало МЧС.