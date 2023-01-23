СМИ: В Пентагоне рассказали о больших военных потерях Украины, но не стали раскрывать их

Министерство обороны Соединенных Штатов признало, что украинские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «высокопоставленный военный источник».

«Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен», — приводит агентство слова своего анонимного собеседника (судя по всему, он сопоставил украинские и вероятные российские потери — прим. Т-и).

Соответственно, по словам представителя Пентагона, США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять помощь украинской стороне в военной сфере.

На прошлой неделе журнал Der Spiegel написал, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) доложила Бундестагу о серьезных потерях ВСУ под Артемовском (украинское название города — Бахмут).