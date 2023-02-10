СМИ: В Кремле планируют провести митинг-концерт после оглашения послания Президента

22 февраля в Кремле планируется провести масштабный митинг-концерт, в котором, по планам, примет участие Президент РФ Владимир Путин, передает РБК со ссылкой на источники, «знакомые с обсуждением вопроса». По их данным, концерт состоится в Лужниках.

Митинг-концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Федеральному собранию, уточняет один из источников. Помимо этого концерта в Лужниках также могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику, однако на данный момент по этому вопросу организаторы не пришли к окончательному решению.

То же время официальный представитель Кремля сообщил изданию, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии.

В последний раз митинг-концерт с участием Путина проходил в Лужниках 18 марта прошлого года — в годовщину присоединения Крыма к России.

Напомним, ранее стало известно, что Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию 20, 21 или 22 февраля. Эти даты СМИ называли, ссылаясь на высокопоставленных парламентариев и источники в Госдуме.