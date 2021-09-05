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Ру Тат
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5 сентября 2021  15:38

СМИ: В Гвинее спецназ предпринял попытку госпереворота

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В Гвинее предпринята попытка государственного переворота. СМИ сообщают, что в столице республики Конакри слышатся выстрелы в районе президентского дворца, информирует Jeune Afrique.

По данным Reuters, группы спецназа находятся перед президентским дворцом. Их возглавляет полковник Мамади Думбуя.

Кроме того, военные перекрыли единственную трассу, ведущую к дворцу на юге города. Как сообщил Reuters высокопоставленный чиновник, Президент Гвинеи Альфа Конде невредим.

Официального подтверждения данных сведений пока не поступило.

#гвинея #госпереворот
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