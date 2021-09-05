СМИ: В Гвинее спецназ предпринял попытку госпереворота

В Гвинее предпринята попытка государственного переворота. СМИ сообщают, что в столице республики Конакри слышатся выстрелы в районе президентского дворца, информирует Jeune Afrique.

По данным Reuters, группы спецназа находятся перед президентским дворцом. Их возглавляет полковник Мамади Думбуя.

Кроме того, военные перекрыли единственную трассу, ведущую к дворцу на юге города. Как сообщил Reuters высокопоставленный чиновник, Президент Гвинеи Альфа Конде невредим.

Официального подтверждения данных сведений пока не поступило.