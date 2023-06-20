СМИ: В Госдуме предложили использовать материнский капитал в качестве банковского вклада

Гражданам России следует разрешить получать дивиденды от неизрасходованных средств материнского капитала. С соответствующей инициативой первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

«<…> представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — предложила Лантратова в своем обращении.

При этом парламентарий обратила внимание на то, что 20,7% получателей материнского капитала «не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию». Речь идет о 0,55 трлн рублей, расходы на индексацию этой суммы по итогам 2022 года составили около 96,2 млрд.

Предполагается, что в случае отказа граждан от пролонгации вклада средства будут возвращаться в Социальный фонд России для использования на предусмотренные законом цели.

Депутат уверена, что реализация ее идеи позволит нивелировать снижение денежных доходов российских семей и индексировать их в последующие годы. Кроме того, государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации маткапитала, а устойчивость банковского сектора повысится.