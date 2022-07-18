СМИ: В бакинском «Нефтчи» Дзюбу не ждут

Президент азербайджанского «Нефтчи» Камран Гулиев опроверг информацию о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал», — цитирует Гулиева «Спорт-Экспресс».

Ранее то же СМИ сообщало, что Дзюба может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Азербайджана. Футболист накануне прилетел в Баку. В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом. В последнее время форвард тренировался вместе с казанским «Рубином», его делами занимался агент наставника казанцев Леонида Слуцкого.