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СМИ: в аэропортах Турции станут жестче досматратривать багаж пассажиров
В Турции ужесточили процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Соответствующие поправки приняли накануне в парламенте страны. Все корректировки затронули закон о гражданской авиации, сообщил телеканал Habertürk.
Новые правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Теперь сотрудники службы безопасности смогут осуществлять досмотр вещей пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Такая процедура коснется личного багажа, а также электронных устройств. Если пассажир откажется дать вещи для досмотра, то его не пропустят на рейс. В случае нахождения у гражданина запрещенных к провозу вещей, работники линии конфискуют эти предметы на месте.
В основных аэропортах Турции люди проходят два пункта досмотра: когда входят в зону общего доступа и когда попадают в чистую зону после регистрации на рейс. Проверка, как правило, производится через современное оборудование, но при необходимости сотрудники прибегают к физическому досмотру.
Также новый закон предусматривает штрафы на сумму от 620 до 15,6 тыс. долларов. Наказание последует, если экипаж самолета не уведомит власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. За запуск квадрокоптера без разрешения или за пределами разрешенных управлением гражданской авиации зон оператора оштрафуют на 1,8 тыс. долларов.
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