Политика 19 ноября 2025 20:54

СМИ узнали суть предложений США по завершению конфликта на Украине

Новый план Соединенных Штатов по завершению вооруженного противостояния на Украине предполагает отказ Киева от некоторых территорий и сокращение численности ВСУ. Об этом со ссылкой на два пожелавших сохранить анонимность источника пишет агентство Reuters.

Власти США хотят, чтобы руководство Украины приняло «основные положения» этого плана, заметили собеседники агентства.

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, также сославшись на источники, в социальной сети X (прежде Twitter) детализировал предложения США.

По данным журналиста, план включает: сокращение Вооруженных сил Украины в два раза, отказ от некоторых видов оружия и вывод войск со всей территории Донбасса (на данный момент Вооруженные силы России не полностью контролируют территорию Донецкой и Луганской народных республик – прим. Т-и).

#Россия и США #украина и сша #спецоперация #Дональд Трамп #Владимир Зеленский
