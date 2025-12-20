СМИ узнали о планировании Израилем новой операции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается рассказать Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о возможной новой операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источник, непосредственно знакомый с соответствующими планами, и на четырех бывших американских должностных лиц.

Согласно израильским данным, Иран расширяет программу производства баллистических ракет. Их выпуск может вырасти до 3 тыс. штук в месяц.

При этом усилия исламской республики по расширению производства ракет и по ремонту поврежденных систем ПВО сильнее беспокоят Израиль, чем восстановление объектов по обогащению урана, пораженных Штатами в июне этого года.

Встреча Трампа и Нетаньяху в президентской резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида намечена на конец декабря. Ранее Президент США, отвечая на вопрос о встрече, сказал, что она официально еще не согласована, но израильский лидер хотел бы его увидеть. В свою очередь в канцелярии израильского лидера рассказали, что переговоры пройдут 29 декабря и окажутся посвящены будущему сектора Газа.

Израильский Премьер намерен убедить американского лидера, что расширение Ираном программы производства баллистических ракет может потребовать немедленного ответа и что действия ИРИ угрожают не только еврейскому государству, но и Ближнему Востоку в целом, включая интересы США в регионе, отмечают собеседники канала.

Перед июньской кампанией власти Израиля представили Трампу четыре варианты действий. Первый предполагал самостоятельную израильскую операцию, второй – ограниченную поддержку США, третий – совместные действия США и Израиля против Ирана, четвертый – самостоятельную американскую операцию. В итоге глава Белого дома одобрил совместную атаку. На этот раз могут быть предложены аналогичные варианты, предполагает источник канала, осведомленный о израильских планах.