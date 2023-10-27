СМИ узнали о целях американских ударов в Сирии

Целями американских авиаударов в Сирии стали склады оружия и боеприпасов, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщают агентства Reuters и Associated Press, ссылаясь на информированные источники.

По словам собеседника AP — высокопоставленного военного США, атаке подверглась военная база, находящаяся у пограничного с Ираком сирийского города Абу-Кемаль.

В тот момент на базе находились бойцы одной из иранских милиций и представители КСИР. Гражданских лиц там не было, информации о нанесенном уроне пока нет, уточнил источник.

Ранее Reuters рассказало, что удары были нанесены двумя истребителями F-16 в 4.30 утра по местному времени (совпадает с московским) в городе Абу-Камаль на границе с Ираком.

США не координировали эти действия с Израилем, пояснил собеседник агентства — высокопоставленный американский чиновник.

Пентагон в свою очередь сообщил, что нанести удары по объектам на востоке Сирии, которые могут использовать КСИР и связанные с ним группировки, приказал Президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Бомбардировка стала ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке и не имеет отношения к войне между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, заверили в военном ведомстве.

С 17 по 24 октября американские военные были атакованы как минимум десять раз в Ираке и три раза в Сирии. В результате погиб один гражданин США, бывший контрактором, 21 американец был легко ранен.