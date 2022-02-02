«СМИ уходят в соцсети»: Сафарову рассказали о медиа-трендах за последний год

Взаимодействие людей с электронными средствами массовой информации все больше смещается в сторону разнообразных социальных сетей. Пандемия ускорила этот процесс, и в настоящее время соцсети стали самостоятельной платформой передачи информации для миллионов читателей. Об этом рассказали гостям выставки в рамках итоговой коллегии республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Участником мероприятия стал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Он осмотрел стенды проектов, реализуемых агентством, и ознакомился с новыми тенденциями в медиасфере за прошедший год.

«Пандемия очень сильно изменила парадигму медиапотребления. Социальные сети и новые медиа на их площадках стали новыми основными точками входа людей в информационную сферу. В ряде случаев эти площадки начинают играть даже большую роль, чем традиционные электронные СМИ», — рассказал Сафарову генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Он добавил, что указанный тренд подтверждается на практике значительным приростом аудитории «новых медиа». Так, количество читателей соцсетей АО «Татмедиа» за последний год выросло сразу на 30%.

«Поэтому сейчас все традиционные СМИ активно осваивают направление социальных сетей, это одно из ключевых направлений для нас», — сообщил гостям выставки Шамиль Садыков.

Его слова дополнил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он отметил, что рост аудитории социальных сетей и онлайн-платформ позволяет наладить живую связь для общения между государством и обществом.

«Прошлый год был богат на ряд больших проектов, реализация которых внедрила в практику коммуникационные технологии по взаимодействию власти и общества, в том числе по персонализированной коммуникации», — сказал Айдар Салимгараев.

Один из стендов, которые осмотрел Асгат Сафаров, был посвящен деятельности интернет-газеты «Интертат», работающей на татароязычную аудиторию республики. Портал, который является одним из самых популярных татароязычных онлайн-СМИ Татарстана, за последние годы в разы нарастил поток читателей, рассказал высоким гостям главный редактор «Интертата» Рамис Латыпов.

«Мы вошли в первую десятку рейтинга Liveinternet республики, и сейчас стабильно находимся в данном топе. Это настоящий прорыв, раньше в первую десятку татарские сайты попадали очень редко. Кроме того, количество уникальных читателей в 2021 году у нас впервые превысило отметку 1 млн», — отметил Рамис Латыпов.

Он добавил, что общее число просмотров портала за год составило более 21 млн. Привлекать новых читателей «Интертату» позволяет развитие проектов в соцсетях.

«Недавно мы сделали сторис-сериал, который размещается через соцсеть Instagram. Некоторые серии просмотрели более 100 тыс. раз», — заключил Латыпов.

По окончании осмотра выставки Асгат Сафаров вместе с другими гостями принял участие в заседании годовой коллегии «Татмедиа».