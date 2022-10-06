СМИ: уровень метана в районе утечек на «Северных потоках» превышает норму в тысячу раз

В водах Балтийского моря в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» содержание метана превышает норму в тысячу раз. Критический уровень метана в воде был зафиксирован в ходе анализов, проведенных шведскими исследователями.

Экипаж исследовательского судна завершил работу в нескольких морских милях от места утечек, и судно отправилось обратно в Гетеборг, передает ТАСС.

«Такая концентрация метана может негативно повлиять на морской фитопланктон и зоопланктон», – заявила научный руководитель экспедиции Катарина Абрахамссон и добавила, что ученым необходимо провести дополнительные исследования.

Напомним, в конце сентября на газопроводах обнаружили четыре утечки газа и зафиксировали два мощных подземных взрыва. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и сообщила, что сроки ремонта оценить невозможно. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это диверсии западных стран, которые «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».