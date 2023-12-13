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СМИ уличили Зеленского в открытой лжи на переговорах с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Президентом США Джо Байденом объявил, что за год ВС России «не заняли ни одного поселка». Это является ложным утверждением, подчеркивает РИА Новости.
«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — цитирует украинского лидера Fox News.
Однако в мае 2023 года был полностью освобожден город Артемовск (Бахмут), в августе ВС РФ продвинулись на купянском направлении, а в ноябре Минобороны объявило об освобождении Артемовского (Хромово), которое расположено в ДНР.
По данным The New York Times, до конца сентября российские войска заняли почти на 589 кв. километров территории больше, чем ВСУ, которые перешли в контрнаступление.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал,что разрекламированный контрнаступ Украины не принес никаких результатов — противнику не удалось продвинуться ни на одном из заявленных направлений.
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