СМИ: Украинские власти лишили аккредитации CNN и Sky News из-за репортажей о Херсоне

Украина лишила аккредитации по меньшей мере шесть корреспондентов разных СМИ, в том числе CNN и Sky News, за освещение ситуации в Херсоне. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Отмечается, что в воскресенье Генштаб ВСУ заявил об отзыве разрешения на работу, поскольку журналисты, «игнорируя существующие запреты», нарушили правила работы в районе ведения боевых действий.

В ведомстве резюмировали, что пресс-карты этих представителей СМИ были аннулированы, но не указали конкретных имен или названий.