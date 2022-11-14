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Ру Тат
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Политика
14 ноября 2022  08:57

СМИ: Украинские власти лишили аккредитации CNN и Sky News из-за репортажей о Херсоне

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Украина лишила аккредитации по меньшей мере шесть корреспондентов разных СМИ, в том числе CNN и Sky News, за освещение ситуации в Херсоне. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Отмечается, что в воскресенье Генштаб ВСУ заявил об отзыве разрешения на работу, поскольку журналисты, «игнорируя существующие запреты», нарушили правила работы в районе ведения боевых действий.

В ведомстве резюмировали, что пресс-карты этих представителей СМИ были аннулированы, но не указали конкретных имен или названий.

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