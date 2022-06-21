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Ру Тат
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В мире
21 июня 2022  13:33

СМИ: Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком

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Девять украинских резервистов сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка, не оказав сопротивления. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА «Новости».

Военнопленные рассказали, что их мобилизовали в мае 2022 года. Часть № 3035, в которой они оказались, до 2014 года находилась в Луганске, потом переехала в Харьков.

Отмечается, что в плен сдались три жителя Северодонецка и Рубежного, один контрактник, несколько человек из Львова, а также Тернополя, Винницы и Харьковской области. Всего — девять человек.

На сегодняшний день Вооруженные силы РФ установили контроль над большей частью Северодонецка, украинские военные отступают в сторону Лисичанска.

#спецоперация
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