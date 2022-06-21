СМИ: Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком

Девять украинских резервистов сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка, не оказав сопротивления. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА «Новости».

Военнопленные рассказали, что их мобилизовали в мае 2022 года. Часть № 3035, в которой они оказались, до 2014 года находилась в Луганске, потом переехала в Харьков.

Отмечается, что в плен сдались три жителя Северодонецка и Рубежного, один контрактник, несколько человек из Львова, а также Тернополя, Винницы и Харьковской области. Всего — девять человек.

На сегодняшний день Вооруженные силы РФ установили контроль над большей частью Северодонецка, украинские военные отступают в сторону Лисичанска.