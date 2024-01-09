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СМИ: Украине так и не поставлен ЗРК, закупленный Канадой у США в марте
Украина не получила зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который Канада обещала приобрести у нее для США. Об этом рассказал канал CTV.
По информации Минобороны Канады, на закупку ЗРК в марте было направлено 406 млн долларов, а власти США подписали договор о его производстве с компанией Raytheon. В то же время другая компания, вовлеченная в изготовление комплексов, утверждает, что такой контракт не был заключен ни с одной из стран.
К слову, закупка этого ЗРК упоминалась пресс-службой Премьера Канады Джастина Трюдо после его встречи с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, которая состоялась на саммите лидеров стран Северной Америки.
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