СМИ: Украине так и не поставлен ЗРК, закупленный Канадой у США в марте

Украина не получила зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который Канада обещала приобрести у нее для США. Об этом рассказал канал CTV.

По информации Минобороны Канады, на закупку ЗРК в марте было направлено 406 млн долларов, а власти США подписали договор о его производстве с компанией Raytheon. В то же время другая компания, вовлеченная в изготовление комплексов, утверждает, что такой контракт не был заключен ни с одной из стран.

К слову, закупка этого ЗРК упоминалась пресс-службой Премьера Канады Джастина Трюдо после его встречи с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, которая состоялась на саммите лидеров стран Северной Америки.