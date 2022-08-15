СМИ: Украинцы обокрали сами себя под видом конфискации российских активов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило масштабное хищение имущества украинских бизнесменов, которое «провернули» под видом конфискации российской собственности.

Предполагается, что в преступлении замешаны должностные лица одной из администраций Сумской области. При этом утверждается, что чиновники «решили воспользоваться военным положением и обогатиться», пишет Газета.ru со ссылкой на ГБР.

На этапе изъятия российских жд-вагонов чиновники присвоили также содержимое с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям, уточняет ведомство. Вагоны «перегнали в другое место и опустошили». Сейчас продолжается расследование этого дела.

Сегодня стало известно, что на Украине арестовали более 40 принадлежащих компаниям из России вагонов на $683 тыс. Сейчас запущен процесс их передачи Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, сообщает ТАСС.