СМИ: Украинцев призвали массово выселяться из городов

Жителям украинских городов рекомендуют массово переселяться в сельские дома, чтобы обеспечить себя отоплением, пишут украинские СМИ. Украинские эксперты отмечают, что переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например, дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму.

«Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — приводит РИА Новости слова аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 40% энергоинфраструктуры Украины повреждены, в частности — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Мэр Киева Виталий Кличко сегодня сообщил, что власти города готовятся развернуть около тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла.

Напомним, с 10 октября Вооруженные Силы РФ наносят массированные удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответной реакций на «преступные действия» киевских властей – удары РФ начала наносить спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Сегодня в Минобороны РФ заявили, что в результате этих ударов «было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением».