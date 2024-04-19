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Общество 19 апреля 2024 09:08

СМИ: Украина создала беспилотник, способный долететь до Сибири

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На Украине разработан беспилотник, дальность полета которого может достичь 3 тысяч км. Об этом говорится в материале The Economist.

В издании отмечают, что запас хода БПЛА позволит ему достичь Сибири. Он способен уничтожать цели на дальних дистанциях.

На создание этой модели Киев потратил сотни миллионов долларов.

#Украина #беспилотник
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