СМИ: Украина создала беспилотник, способный долететь до Сибири

На Украине разработан беспилотник, дальность полета которого может достичь 3 тысяч км. Об этом говорится в материале The Economist.

В издании отмечают, что запас хода БПЛА позволит ему достичь Сибири. Он способен уничтожать цели на дальних дистанциях.

На создание этой модели Киев потратил сотни миллионов долларов.