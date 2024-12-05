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СМИ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам с РФ
Украинские власти в ближайшее время планируют сообщить о готовности к началу переговоров с РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.
«Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру», — отмечается в публикации издания.
Также авторы статьи пишут, что президент Украины Владимир Зеленский признал допустимость переговорного процесса с отказом от территориальных претензий в обмен на вступление в НАТО.
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