СМИ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам с РФ

Украинские власти в ближайшее время планируют сообщить о готовности к началу переговоров с РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру», — отмечается в публикации издания.

Также авторы статьи пишут, что президент Украины Владимир Зеленский признал допустимость переговорного процесса с отказом от территориальных претензий в обмен на вступление в НАТО.