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Политика 5 декабря 2024 10:01

СМИ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам с РФ

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Украинские власти в ближайшее время планируют сообщить о готовности к началу переговоров с РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру», — отмечается в публикации издания.

Также авторы статьи пишут, что президент Украины Владимир Зеленский признал допустимость переговорного процесса с отказом от территориальных претензий в обмен на вступление в НАТО.

#Украина
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